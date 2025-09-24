Finance publique sous Macky Sall : Abdoulaye Daouda Diallo entendu par la DIC

L’ancien ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a été longuement entendu ce mardi par les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC), dans le cadre d’une enquête sur la gestion des finances publiques sous le régime de Macky Sall, rapporte Solo Quotidien.

Selon le journal, Abdoulaye Daouda Diallo est arrivé en toute discrétion dans les locaux de la DIC à Dakar, à bord d’un véhicule de prestige aux vitres teintées. Son audition a duré plusieurs heures avant qu’il ne soit libéré aux environs de 19 heures. L’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) « reste à la disposition de la justice », précisent les enquêteurs cités par Solo Quotidien.

Cette convocation s’inscrit dans une procédure judiciaire ouverte après un référé de la Cour des comptes, qui a relevé des irrégularités et mouvements financiers suspects. Outre Abdoulaye Daouda Diallo, d’autres figures de l’ancien régime sont visées, notamment Adama Racine Sow, ex-Trésorier général de 2015 à 2020, et Waly Diouf, qui avait occupé ce poste de 2008 à 2012.

L’enquête de la DIC porte sur deux dossiers particulièrement sensibles. Le premier concerne l’ouverture de plusieurs Dépôts à terme (DAT), placements financiers de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. D’après la Cour des comptes, une somme colossale de 141,87 milliards de FCFA aurait transité avant d’être reversée au Trésor public.

Le second dossier touche au scandale présumé des certificats nominatifs d’obligation (CNO), évalués à près de 546,7 milliards de FCFA.

Des noms de l’ancien régime cités

Outre Abdoulaye Daouda Diallo, d’autres anciens responsables sont mentionnés : Amadou Ba, ancien ministre des Finances, Birima Mangara, ex-ministre délégué chargé du Budget, et Cheikh Tidiane Diop, ancien directeur général du Trésor et secrétaire général du ministère des Finances. Tous, selon Solo Quotidien, seraient « dans le collimateur de la justice ».

Avec Exclusif.Net