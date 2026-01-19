Finale CAN : l’échange décisif entre Sadio Mané et Claude Le Roy

Au cœur de la confusion ayant marqué la fin du temps réglementaire de la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc (1-0 a.p.), un échange décisif s’est noué entre Sadio Mané et l’ancien sélectionneur des Lions, Claude Le Roy.

Dans le joyeux bazar provoqué par le penalty sifflé en faveur du Maroc pour une faute sur Brahim Diaz (90e+5) et le refus momentané des Sénégalais de revenir sur la pelouse après le but sénégalais refusé, Claude Le Roy a été aperçu au bord du terrain. L’ancien sélectionneur emblématique des Lions de la Téranga (1988-1992), présent à Rabat en tant que consultant, notamment pour Canal+Afrique, a reconnu avoir soufflé quelques mots au capitaine sénégalais.

Selon plusieurs sources concordantes, Sadio Mané s’est approché de Claude Le Roy pour lui faire part de l’incompréhension et de la colère du camp sénégalais. « L’arbitre VAR n’a pas appelé l’arbitre sur le but du Sénégal qui a été refusé. C’est une injustice que le staff dénonce. Qu’est-ce que tu nous conseilles ? », aurait lancé Mané. En réponse, Claude Le Roy lui a rappelé une réalité du football : « Dans le foot, il y a souvent des injustices. Dis à tes camarades de revenir sur le terrain et de reprendre le match, c’est la meilleure solution. »

L’ancien technicien français, aujourd’hui âgé de 77 ans, a confirmé cet échange à l’AFP : « Sadio est venu me demander ce que je ferais à sa place. Je lui ai dit : “Je demanderais à tes coéquipiers de revenir”, tout simplement. »

Suivant ce conseil, Sadio Mané a aussitôt couru vers les vestiaires pour rappeler ses coéquipiers. Un choix décisif. Après le penalty manqué par Brahim Diaz, repoussé par Édouard Mendy, le Sénégal a repris le contrôle du match et s’est finalement imposé en prolongation grâce à un but de Pape Gueye (94e).

Un épisode clé d’une finale à haute tension, où sang-froid, expérience et leadership ont permis aux Lions de la Téranga de décrocher leur deuxième titre continental.