Fin de la visite officielle du PM en Türkiye

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a quitté Istanbul pour Dakar, ce lundi 11 août 2025, après une visite officielle de cinq jours en Turquie, sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Selon l’APS, « le chef du gouvernement sénégalais a été raccompagné jusqu’à son avion par son hôte, qui lui a renouvelé son amitié et sa fraternité en son nom propre et au nom du peuple turc ».

Le ministre des Forces armées, Birame Diop, celui de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr ainsi que la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, faisaient également partie de la délégation du chef du gouvernement sénégalais.

Il y avait aussi le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, celui de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, ainsi que des directeurs généraux.

Toujours selon l’APS, après deux jours à Ankara, le Premier ministre sénégalais et sa délégation avait rallié Istanbul où, Ousmane Sonko a présidé le Forum d’affaires sénégalo-turc, qui a vu la participation de trois cent investisseurs dont cinquante venus du Sénégal.