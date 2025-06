Une fille condamnée pour publication d’images intimes de son amant sexagénaire

Une histoire d’amour entre une fille de 24 ans et un sexagénaire a atterri ce lundi 16 juin 2025 , à la barre des flagrants de Dakar. F. C, se sentant utilisée puis trahie par son amoureux, a envoyé les images nues de ce dernier à l’épouse et à la fille de ce dernier.

F. C., 24 ans entretenait une relation amoureuse avec I. Th. depuis quatre ans. Ce dernier âgé de 68 ans lui avait fait croire qu’il était célibataire et douanier. Cependant, récemment elle a découvert son amoureux est non seulement marié et père de famille. I. Th. est plutôt chauffeur d’un douanier. Se sentant trahie elle a décidé de se venger. Pendant que le sexagénaire était nu, elle l’a filmé et a posté les images sur Facebook et les envoyées à son épouse et à sa fille.

Devant la barre des flagrants délits de Dakar F C. a nié la collecte de données mais a reconnu la diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Elle a soutenu que la partie civile lui a fait découvrir le sexe mais lui avait promis le mariage puis a disparu.

La présidente et le représentant du parquet l’ont sermonnée en lui demandant d’essayer de se mettre à la place de la victime.

Après que le parquet a demandé l’ application de la loi, F. C. a fini par écoper de deux ans assortie du sursis et d’une amende ferme de 100.000F CFA.