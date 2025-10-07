FII Sénégal 2025 : Un Forum pour Connecter les Opportunités et Bâtir l’Avenir

Sous le thème “Connecter les opportunités, bâtir l’avenir”, le FII Sénégal 2025 vise à rassembler investisseurs internationaux, gouvernements, entreprises et startups pour explorer les potentialités économiques du Sénégal et de l’Afrique. L’événement met l’accent sur la création de passerelles entre talents, idées, ressources et marchés, afin de co-construire des solutions durables. Le Sénégal se positionne comme un pôle de stabilité et de prospérité partagée, avec une économie inclusive répondant aux aspirations de la jeunesse et aux besoins des territoires.

Selon les données officielles, le Sénégal a attiré près de 3 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) en 2024, principalement dans l’énergie et les infrastructures. Cette édition 2025 s’appuie sur le succès de la première, qui a généré 2,5 milliards d’euros d’intentions d’investissement, 15 accords signés et 30 projets présentés. L’objectif est clair : financer l’économie réelle de l’Afrique, en mettant l’innovation au service de la durabilité.

Le forum se déroule sur deux jours, les 7 et 8 octobre 2025, avec un programme riche en panels, sessions de networking et expositions thématiques. Les secteurs prioritaires incluent :

Énergie : Catalyseur d’investissements durables, avec un focus sur la transition énergétique et la jeunesse.

: Catalyseur d’investissements durables, avec un focus sur la transition énergétique et la jeunesse. Industrie : Moteur de souveraineté économique et de transformation structurelle.

: Moteur de souveraineté économique et de transformation structurelle. Tourisme : Valorisation de l’identité culturelle pour stimuler l’économie.

: Valorisation de l’identité culturelle pour stimuler l’économie. Industrie Technologique : Construction d’une souveraineté numérique.

: Construction d’une souveraineté numérique. Santé : Vers une souveraineté sanitaire et un accès équitable.

: Vers une souveraineté sanitaire et un accès équitable. Ressources Humaines : Développement du capital humain comme levier de progrès.

: Développement du capital humain comme levier de progrès. Infrastructures : Fondement de l’intégration nationale.

Un appel à projets est lancé pour les initiatives à fort potentiel, invitant les porteurs de projets à soumettre leurs idées pour les propulser au niveau supérieur. L’exposition institutionnelle servira de hub pour découvrir les opportunités et innovations sénégalaises.

Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ouvrira l’événement avec un message de bienvenue, réaffirmant l’engagement du pays pour un développement souverain et solidaire. L’invité d’honneur est l’Arabie Saoudite, représentée par le Prince héritier Mohammed ben Salmane, soulignant les axes de coopération en agriculture, pêche, infrastructures et énergie. Des partenariats concrets, comme l’accord avec ACWA Power pour une usine de dessalement d’eau de mer, illustrent ces liens.

De nombreux partenaires institutionnels et sponsors soutiennent l’événement, dont la GIZ, la Banque Mondiale, KPMG, PETROSEN, et bien d’autres, démontrant une confiance collective dans le potentiel du Sénégal.

Le forum met en avant dix raisons clés d’investir au Sénégal, parmi lesquelles la stabilité politique, la position géostratégique, un cadre juridique attractif, des infrastructures modernes, une énergie compétitive, un marché dynamique, une main-d’œuvre jeune et qualifiée, l’innovation numérique, l’engagement durable, et le soutien de l’APIX comme guichet unique. Ces atouts positionnent le Sénégal comme une destination privilégiée pour les investissements en Afrique de l’Ouest.

Le FII Sénégal 2025 n’est pas seulement un lieu de discussions ; c’est une plateforme pour transformer les ambitions en projets concrets. En plaçant la jeunesse, l’énergie et la compétitivité au cœur des débats, il vise à accélérer la transition économique du pays. Les investisseurs, porteurs de projets et acteurs de la société civile sont invités à participer pour contribuer à un avenir prospère.