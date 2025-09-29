Fièvre de la vallée du Rift: le bilan s’alourdit à Saint-Louis

Une épidémie de la fièvre de la vallée du Rift s’aggrave dans le nord du Sénégal, avec un bilan qui s’alourdit de jour en jour, en particulier dans la région de Saint-Louis. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, 20 cas ont été confirmés, dont 8 décès, marquant une situation que le ministre de la Santé, le Dr Ibrahima Sy, a qualifiée de “critique”.

​Le Dr Amadou Sow, chef de la cellule communication du ministère de la Santé, a confirmé la progression rapide de la maladie dans plusieurs districts. Le ministre de la Santé, de son côté, a dressé un tableau alarmant de l’évolution de l’épidémie lors d’une réunion du comité régional de gestion des épidémies : “C’est la première fois qu’on enregistre au moins neuf décès en une seule semaine. Presque tous les districts sont touchés, à l’exception de Pété.”

​Mesures d’urgence et appel à la mobilisation

​Face à la propagation de cette maladie virale hémorragique, transmise par les moustiques ou le contact avec des animaux infectés, le gouvernement a mis en place des mesures d’urgence. Des équipes médicales sont mobilisées pour la prise en charge des cas graves, tandis que des actions de pulvérisation et de saupoudrage sont menées dans les zones touchées. Des moustiquaires imprégnées sont également distribuées.

​Le ministre a insisté sur l’importance de la mobilisation citoyenne pour ralentir la propagation de l’épidémie. “Tout se gagnera au niveau de la communauté”, a déclaré le Dr Sy, soulignant que la réussite de la riposte dépendra de l’engagement des agents de santé communautaire et de la capacité des populations à reconnaître les symptômes pour alerter rapidement.

​Appel au don de sang et renforcement hospitalier

​Un appel urgent au don de sang a été lancé pour faire face à la demande croissante dans les hôpitaux. En l’absence de centre de traitement des épidémies à Saint-Louis, les autorités ont annoncé le renforcement de l’hôpital régional avec l’ajout de trois lits de réanimation. La région voisine de Louga pourrait également être sollicitée pour désengorger les structures sanitaires débordées.

​Le service régional d’hygiène, qui étend les opérations de pulvérisation, a appelé la population à la prudence, notamment en couvrant les aliments et en parquant les animaux pour éviter toute exposition aux produits utilisés.