Fiasco du Mondial 2026 : la Fédération convoque une…

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se réunit samedi prochain. Au menu : le bilan de la participation des Lions au Mondial duquel ils ont été éliminés en seizièmes de finale. «Cette rencontre s’annonce électrique», prédit Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.

Le journal de marteler : «L’ambiance sera lourde autour de la table. […] Les fédéraux doivent analyser les rapports techniques, situer les responsabilités et décider du sort du football national. Au centre de toutes les attentions, l’avenir du sélectionneur, Pape Thiaw, et de son staff sera le gros morceau de cette réunion décisive.»