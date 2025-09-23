Femme tuée à Ngaparou: La famille sort du silence et fait un beau témoignage sur la victime

La mort par agression de Adja Marème Balla Cissé, une couturière de 43 ans, retrouvée morte devant sa maison, a plongée et maintient la population de Ngaparou sous le choc.

Si la famille de la victime n’a pas voulu jusque là se prononcer sur l’affaire devant une camera, Arfang Cissé, le frère aîné de la victime Profondément bouleversé, a accordé une confidence au journal Le Soleil en rendant un vibrant hommage à sa sœur, la décrivant comme « une vraie battante », une femme pieuse, honnête et travailleuse qui menait une vie simple et respectable.

Il a pour la même occasion, selon les informations reprises chez le journal, avoir compris que le mal était déjà fait quand il a vu sa soeur allongée au sol « Quand je suis sorti et que j’ai vu, j’ai vite compris que ma sœur était déjà morte », avant de préciser avoir immédiatement alerté la gendarmerie et les pompiers.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé la brutalité de l’agression : la victime avait des blessures sur le corps. Son téléphone et son porte-monnaie avaient disparu, ce qui renforce l’hypothèse d’une agression. Les enquêtes se poursuivent pour élucider les circonstances de ce crime brutal.