Faux monnayage :7 milliards 851 millions de francs CFA en billets noirs saisis

La Douane sénégalaise a porté un nouveau coup dur aux réseaux de faux monnayeurs. Grâce à un dispositif renforcé de renseignement et de surveillance, les unités douanières ont intercepté d’importantes quantités de billets noirs dans les régions de Dakar, Thiès et Fatick, pour une contrevaleur totale estimée à 7 milliards 851 millions de francs CFA.

L’opération la plus spectaculaire a été menée dans la nuit du 1er au 2 mai 2025 par la Brigade mobile des Douanes de Pikine, rattachée à la Subdivision de Dakar-extérieur. L’intervention a permis la saisie de 10 millions d’euros en billets noirs, exclusivement en coupures de 500 euros, soit une contrevaleur de 6 milliards 650 millions de francs CFA.

Dans le même coup de filet, les agents ont également mis la main sur 1,5 million de dollars en billets noirs, évalués à 868 millions de francs CFA. Deux individus ont été arrêtés et remis aux autorités compétentes pour les besoins de l’enquête.

Saisie coordonnée à Thiès et Fatick

Quelques jours plus tôt, le 28 avril 2025, le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPR) a lui aussi frappé fort. L’unité a saisi 5 850 billets noirs en coupures de dollars et d’euros, représentant une contrevaleur de plus de 333 millions de francs CFA.

Cette opération s’est déroulée à Thiès, avec l’arrestation d’un suspect, tandis qu’un complice présumé a été intercepté à Sirmang, dans la région de Fatick. Ces arrestations confirment l’existence de réseaux interrégionaux organisés, que les services de l’État s’efforcent de démanteler.

Les récentes saisies illustrent l’efficacité du dispositif national de lutte contre le faux monnayage, appuyé par un travail de renseignement ciblé et une surveillance continue des zones sensibles. Ce type de délit, souvent lié à des activités criminelles plus vastes comme le blanchiment d’argent ou la fraude fiscale, fait l’objet d’une vigilance accrue des services douaniers.

Les autorités douanières réitèrent leur engagement à protéger l’économie nationale et à neutraliser les réseaux criminels opérant dans le faux monnayage, une menace directe contre la stabilité financière du pays. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter les filières de fabrication et de distribution de ces billets noirs.