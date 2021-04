Fatick : le village de Diohine secoué par des affrontements entre des populations et des talibés d’un jeune marabout

Diohine, village de la commune de Diarere, dans l’arrondissement de Tattaguine (région de Fatick), était le théâtre de violents affrontements lundi et mardi derniers. 48 heures pendant lesquelles les populations et les talibés de Serigne Bara Sène, fils de Serigne Ndigal Sène de Ndiambour Sine, se sont donnés en spectacle avec des échanges de coups de pierres.

Plusieurs blessés ont été enregistrés et plusieurs jeunes ont été arrêtés puis libérés.

Tout est parti des prêches incendiaires du jeune marabout et de ses caravanes sonores durant lesquels il accusait les enseignants d’être à l’origine des grossesses en milieu scolaire. Il s’est donné aussi comme ambition de faire de sorte que l’église catholique soit occupée par les araignées et non par des fidèles.