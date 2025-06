La famille de Seydina répond aux pompiers: « Vous l’avez laissé partir, sans protection, sans espoir »

La famille de Seydina Ababacar Ndiaye, dont la disparition inquiète depuis plusieurs jours, a réagi avec émoi face au communiqué des Sapeurs-Pompiers. Ceux-ci avaient affirmé avoir brièvement retrouvé le jeune homme avant qu’il ne « descende de force du véhicule », en raison d’une rechute de son état mental.

Cette version laisse la famille dans l’incompréhension, générant davantage de questions que de réponses. « Depuis ce soir-là, notre famille vit un cauchemar sans fin. Nous ne dormons plus, nous ne mangeons plus. Nous prions, nous pleurons, nous marchons sans relâche. Et chaque seconde de silence est une douleur insoutenable », déclarent-ils.

Confrontée à ce récit, la famille s’interroge : « Pourquoi, lorsque Seydina a pris la fuite, personne ne l’a poursuivi ? Un jeune homme affaibli, malade, épuisé… peut-il vraiment échapper à un équipage formé au secours ? » D’après le communiqué des pompiers, Seydina avait passé 48 heures au sol, sans force. La famille trouve incompréhensible qu’un individu dans un tel état ait pu s’enfuir sans qu’aucune précaution ne soit prise pour lui porter secours ou le sécuriser.

Dans leur appel, les proches de Seydina insistent sur la nécessité de vérité et de responsabilité : « Seydina avait besoin de soins, pas d’abandon. Il avait besoin d’être sauvé, pas relâché. Il avait besoin d’attention, pas d’un simple communiqué. »

Alors que les recherches pour retrouver Seydina se poursuivent, sa famille transforme sa douleur en une requête solennelle : « Ce silence, ce flou, cette négligence… sont insoutenables. Nous vous appelons à la vérité. Nous vous demandons de faire toute la lumière sur ce qui s’est réellement passé. »

Pour conclure, la famille exprime sa foi, confiant le destin de Seydina à Dieu : « Car Lui ne délaisse personne, et Il voit ce que nul ne voit. » Ce témoignage poignant a été relaté par Kawtef, soulignant l’urgence et le désespoir de cette famille en quête de réponses.