La Faculté de médecine de l’Ucad choisie pour abriter le Pfore-Santé de l’UEMOA

La Faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie de l’Ucad a été désignée institution régionale d’opérationnalisation du programme de santé de l’UEMOA.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pôle régional de formation et de recherche en santé (Pfore-Santé) de l’UEMOA, la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie (Fmpo) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a été officiellement désignée par les experts des États membres de l’Union comme institution chargée d’opérationnaliser ce programme stratégique à l’échelle régionale. « Ce choix, validé lors de la réunion de coordination tenue du 10 au 13 juin 2025, consacre l’excellence de l’Ucad dans la formation et la recherche en santé, et positionne la Fmpo comme un acteur régional central dans la structuration du système de santé dans l’espace UEMOA », renseigne un communiqué de presse de l’Ucad parvenu à notre rédaction.

Porté par la Commission de l’UEMOA, explique la même source, le programme Pfore vise à établir des pôles d’excellence académique dans quatre domaines prioritaires : énergie, agriculture, aménagement, et santé.

Le choix de la Fmpo d’après le soleil, précise-t-on, repose sur des critères de solidité scientifique, de performance pédagogique et de capacité logistique. La Fmpo, rappelle le communiqué, c’est une expertise reconnue, avec plus de 100 ans d’histoire depuis l’École de médecine de l’Aof ; un effectif de 425 enseignants-chercheurs et plus de 6 000 étudiants inscrits ; des infrastructures de pointe incluant des laboratoires, centres de recherche et de simulation, et deux Centres d’excellence africains (Cea Agir et Cea-Samef) ; des partenariats institutionnels solides, à l’échelle nationale et internationale.

La même source renseigne que le Pfore-Santé ambitionne de renforcer la formation, la recherche et l’innovation dans les domaines de la santé publique, de la médecine, de la biotechnologie et de la pharmaceutique, tout en promouvant l’approche intégrée « One Health », qui associe santé humaine, animale et environnementale.

L’Ucad souligne que la Fmpo a été brillamment représentée tout au long du processus par deux figures académiques. Il s’agit du Pr Babacar Faye, chef du service de parasitologie et mycologie médicale et par ailleurs Directeur du Centre d’excellence africain Agir « Santé, environnement & Sciences sociales » et du Pr Mbathio Diop, enseignante-chercheuse au service de santé publique du Département d’Odontologie, désignée également comme rapporteuse lors de la réunion de coordination du Pfore-Santé.

Cette désignation permet à la Fmpo de piloter la coordination des activités régionales du Pfore-Santé ; faciliter la coopération scientifique et académique entre les huit États membres ; renforcer la recherche appliquée et l’employabilité dans les filières santé ; contribuer à la souveraineté sanitaire de la région en matière de formation, d’innovation et de soins.

«Le choix de l’Ucad reflète la reconnaissance d’une capacité éprouvée à incarner l’excellence, la rigueur scientifique et l’engagement pour la santé publique en Afrique de l’Ouest », lit-on dans le communiqué