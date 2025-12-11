Extradition: Le ministre de la justice annonce une forte décision contre la France

Le gouvernement sénégalais a annoncé la suspension de toute extradition vers la France. Devant les parlementaires, ce jeudi 11 décembre, le ministre de la Justice a invoqué un manque de réciprocité dans l’application de l’accord bilatéral entre les deux pays. Elle a, par ailleurs, informé sur les raisons de cette décision.

19 demandes françaises, mais une coopération déséquilibrée

Selon Yassine Fall, le Sénégal a reçu 19 demandes d’extradition de la France en 2024. Sur ce, 3 personnes ont été extradées et 4 requêtes ont été refusées, 10 personnes restent non extradées. “Le Sénégal rappelle qu’il n’extrade pas ses propres citoyens, qu’ils soient Sénégalais uniquement ou binationaux. Deux de ces cas impliquent d’ailleurs des Sénégalais que la France refuse, jusqu’ici, de remettre au Sénégal, malgré les demandes formelles effectuées par Dakar’’, dit-elle.

Un principe de réciprocité revendiqué

Le ministre souligne que l’accord d’extradition repose sur un principe simple : la réciprocité. Si l’une des parties refuse de coopérer dans certains dossiers, l’autre est en droit de réagir. « Nous avons décidé de suspendre toute extradition en France jusqu’à ce que ce pays réponde à nos demandes », déclare-t-elle.

À ce jour, la France réclame la remise de 12 personnes. Le Sénégal précise que si ces personnes sont impliquées dans des crimes, elles sont arrêtées et poursuivies sur le territoire sénégalais, mais ne seront pas remises aux autorités françaises tant que la situation n’est pas clarifiée. “Le gouvernement veut ainsi réaffirmer que le Sénégal entend faire respecter ses intérêts et ses obligations, mais également rappeler que les accords internationaux ne peuvent fonctionner que s’ils sont appliqués équitablement par les deux pays” a expliqué Yassine Fall.