Exclusif: Wally Seck arrêté par la DIC et présenté au parquet du PJF

L’étau judiciaire continue de se resserrer autour de l’affaire des transactions suspectes portant sur 5,597 milliards de francs CFA, qui secoue depuis plusieurs jours les milieux politiques, économiques et médiatiques.

Selon les sources d’information de Kéwoulo, , le chanteur Wally Seck a été interpellé à son domicile par des éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC). L’artiste aurait, d’après la même source, été transféré ensuite dans les locaux du pool judiciaire financier après avoir refusé de déférer à une convocation qui lui avait été adressée.

Les magistrats souhaitent l’entendre sur d’éventuels liens ou flux financiers qui apparaissent dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).