C’est une affaire très gênante que le ministre du commerce et de l’industrie du Sénégal Serigne Guèye Diop, tente de gérer à sa façon et de manière, vraiment, très malencontreuse. Au cœur de cette rocambolesque affaire se trouve le Directeur général de l’Aprosi, M. Amadou Ngom Guèye, un homme entièrement inconnu du monde aussi bien professionnel que politique sénégalais et que le ministre a parrainé auprès du duo, en le leur présentant comme “un excellent profil issu de Renault France” et à même de conduire la politique industrielle voulue par le duo, Diomaye et Sonko, pour rendre le pays plus attractif. Enquête…

Alors que le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a crié sur tous les toits qu’il plaçait la présidence de Bassirou Diomaye Faye sous le signe de la rationalisation des maigres ressources laissées par les businessmen de Macky Sall, voilà que la gestion du DG Amadou Ngom Guèye vient mettre non pas du sable mais de gros cailloux dans une machine que tous reconnaissent comme n’ayant pas encore démarré son rythme normal de fonctionnement. Selon des informations obtenues par Kéwoulo, le DG s’est offert un véhicule loué à 4 millions sept cent soixante-dix-neuf mille Franc CFA auprès de Senecartours. Et ce contrat, en cours pendant deux années, va couter à l’État la rondelette somme de 114 millions six cent quatre-vingt-seize mille F. CFA.

Loin d’être un achat de nécessité, ce DG a trouvé sur place deux voitures en très bon état achetées par l’ancien DG Djim Momath Ba pour lui et pour le Secrétaire général, Bokhoum Sow, un ancien de la boite et responsable affiché de l’APR. Interpellé par nos soins pour avoir des informations sur ce choix, le DG de l’Aprosi n’a pas répondu à nos sollicitations. Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du commerce, interpellé par nos soins a fait savoir que le «DG est un très bon travailleur combattu à l’intérieur par des anciens qui sont proches de l’ancien régime et récalcitrants à tout changement pour aller dans le sens du gouvernement.» Si ce simple fait d’avoir appartenu au régime de Macky Sall était synonyme de «saboteurs», Serigne Guèye Diop aurait été le premier blocage du nouveau régime.

L’ancien maire de Sandiara a été l’un des plus proches collaborateurs du président Macky Sall qui, en 2012, l’avait nommé ministre-conseiller pour l’agriculture et la formation professionnelle et il a, à ce titre, «participé à des projets tels que la conception du volet destiné à la formation professionnelle du PSE et la venue du bateau hôpital Mercyship», selon Wikipédia. Aussi, interpellé sur des faits de gestion de son DG, le ministre a préféré parler de problèmes personnels qui opposent le patron de l’Aprosi à son Directeur des Pôles régionaux, M. Aly Fary Ndiaye, un cadre rétrogradé tout dernièrement et mis à la disposition des ressources humaines pour s’être opposé à la gestion jugée calamiteuse de Amadou Ngom Guèye.

«Vous savez, des gens de l’ancien régime s’opposent à la rigueur qu’il veut leur imposer. Et l’un d’eux, Aly Fary Ndiaye, est le frère de l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye. Ces gens-là ne veulent pas de changement. » Nous a dit le ministre lors d’un entretien téléphonique avant de décider de ne plus nous parler. Contrairement à ce que dit le ministre, même si Aly Fary Ndiaye est de Linguère, il est loin d’être «le frère» de l’ancien ministre de l’Intérieur de Macky Sall. Et, même, si c’était le cas, en quoi la fraternité avec un cacique de l’APR peut être un délit ou un marqueur d’incompétence au Sénégal ?

Selon le ministre, Serigne Guèye Diop « c’est à la suite d’une altercation opposant deux cadres de l’Aprosi que le DG a décidé une mesure de mise à pied à l’encontre de l’un des protagoniste. Et la sanction ne dépassera pas 15 jours… » Interpellé par nos soins, Aly Fary Ndiaye a fait savoir que ce qui l’oppose au DG, «c’est (qu’il) l’accuse d’être à la base des fuites constatées ces derniers temps dans la presse. C’est dans ce cadre qu’un ordre a été donné aux employés de ne plus nettoyer (son) bureau. » Face à cette situation, il serait descendu de son bureau pour en parler avec Abdou Koma Ba, le DAF de la boite et responsable APR de Wakh Ngouna.

Un homme en place depuis le règne de Djim Momath Ba, l’ancien DG de l’Aprosi par qui le scandale Tabaski Ngom-Moustapha Diop est né. Aujourd’hui, alors que le ministre Serigne Guèye Diop croit savoir que «ce sont des gens de l’ancien régime qui sont à l’origine de la cabale» à l’encontre de son protégé, Kéwoulo a appris que les deux meilleurs collaborateurs du nouveau DG ne sont autre que ce même Abdou Koma Ba et un certain Samba Ndiaye-Macky, un neveu de l’exilé politique le plus présent du Sénégal : je veux nommer Sall Ngary Lamtoro Bour Guédé….