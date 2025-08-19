C’est une exclusivité. La machine judiciaire va dans les jours à venir s’emballer à nouveau. Après l’accalmie observée depuis un certains temps, les chroniqueurs judiciaires comme les magistrats vont à nouveau être sous la lumière. De leurs côtés, les anciens dignitaires du défunt régime de Macky Sall auront du soucis à se faire.

Selon des informations obtenues par Kéwoulo, l’ancien ministre des Mines et de l’industrie de Macky Sall sera demain devant le juge du premier cabinet d’instruction. Face à Abdoul Aziz Diallo, le maire de Linguère va devoir s’expliquer sur les conditions dans lesquelles l’Etat du Sénégal a signé un accord transactionnel conclu le 30 mai 2014 entre l’État du Sénégal et Arcelor Mittal. Initialement, l’État sénégalais qui s’est senti floué avait réclamé entre 1 600 et 3 300 milliards de francs CFA devant la Chambre de commerce internationale (CCI).

Mais à la surprise générale, le litige avait été réglé par une transaction fixée à 150 millions de dollars, soit environ 90 milliards de francs CFA. Non satisfaites de cet arrangement qu’ils ont trouvé en défaveur de l’Etat, les nouvelles autorités sénégalaises ont porté plainte contre Arcelor Mittal Holdings AG (anciennement dénommée Mittal Steel Holdings AG), Arcelor Mittal, Arcelor Mittal Limited, Arcelor Mittal Holland II BV, Arcelor Mittal Mining Sénégal SA et Arcelor Mittal Infrastructures Sénégal SA.

Dans cette procédure qui vise des dignitaires de l’ancien régime, Kéwoulo a appris que l’agent judiciaire de l’Etat a porté plainte pour association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité. Dans son cas, c’est à titre de témoin que M. Aly Ngouille Ndiaye fera face au juge instructeur….