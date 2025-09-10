C’est une exclusivité Kéwoulo. C’est à un long procès plein de rebondissements que le public du tribunal de Pikine Guédiéwaye a assisté, ce matin. S’il y a des gens qui croient en la possibilité de voir Mamadou Abdoulaye Guissé s’effondrer devant les juges et faire amende honorable, ils peuvent déchanter. Comme il l’avait annoncé lors de son interpellation par les gendarmes de la brigade de la zone France Industrielle de Dakar, “Grand Laaye” a fait face au tribunal. Et a assumé la paternité de son projet de construction des villas sociales à ses sociétaire, sur la base d’un versement de 5500 F CFA seulement. Et s’il n’a pas pu réaliser son projet Omart City, “c’est à cause de Ousmane Sonko qui a décidé de son arrestation” du simple fait que lui, Mamadou Abdoulaye Guissé, est un proche de Macky Sall et conseiller au défunt CESE.” Convaincu avoir affaire à un arnaqueur de classe mondiale, le procureur de la République de Guédiéwaye a requis 3 ans de prison à l’encontre du “partenaire de Colin Powell.”

Victimes parmi les plus plumées de cette escroquerie montée par Mamadou Abdoulaye Guissé, Mme Wooré Cissé était aussi dans le tribunal des flagrants délits de Pikine Guédiéwaye. Pour rappel, cette dame était l’un des ambassadeurs recrutés par le projet Omart City pour convaincre les Sénégalais de la possibilité de leur construire des villas sur la base d’un versement de 5500 F CFA. Pour sa part, Mme Wooré Cissé avait versé 11 millions de F CFA à la trésorière d’Omart City pour ses adhérents. Pour Me Mbengue qui défendait les intérêts de Mme Wooré Cissé, “cette affaire Omart City est l’arnaque du siècle. J’ai fait 35 à la barre et c’est la première fois que je vois autant de plaignant. Soit 3000 plaignants.” Le mouvement Yeurmandé de Djiby Diagne connu sous le nom de Diagne Solution a, pour sa part, réclamé la somme de 24 millions de F CFA de dommages et intérêts.

Très mal en point et visiblement affaiblie par la maladie et les conditions de détention, Mme Khady Faye aussi était devant les juges. Interrogée à la barre, “la Badienne de Diomaye” qui est venue sur une chaise roulante a déclaré qu’elle n’est nullement mêlée aux actes délictueux de Mamadou Abdoulaye Guissé. Présentée comme la Badienne du président de la République, Mme Khady Faye a fait savoir que même si elle a un lien de parenté avec l’actuel occupant du palais de Dakar, elle ne s’est jamais prévalue de cette qualité. «C’est Mamadou Abdoulaye Guissé qui m’a présenté sous cette qualité. Je ne m’en suis jamais prévalu.» A fait savoir Khady Faye.

Pour sa part, Mamadou Abdoulaye Guissé a crié haut que son projet existe bel et bien. Et s’il n’est pas allé au bout du projet, c’est à cause des blocages effectués par les nouvelles autorités sénégalaises. « C’est une affaire politique, je fais l’objet d’un règlement de comptes politiques. » Décidé à continuer son projet Omart-City qui a bel et bien été financé par des partenaires dont Colin Powell, Mamadou Abdoulaye Guissé a fait savoir qu’il ne dispose, pour le moment pas de sites sur lesquels bâtir ses maisons. Il attendait d’avoir des terrains pour retourner voir la fondation Colin Powell. Même s’il reconnait avoir reçu 40 millions des mains de sa trésorière, Marième Ndiaye, le bâtisseur des villas à 5500 F CFA a fait savoir qu’il n’a jamais rien demandé à personne.

«Ceux qui ont demandé plus d’argent aux gens, ne l’ont pas fait à ma demande. Ils l’ont fait de leur propre chef. Comme Khady Faye, le Directeur de cabinet de «Grand Laaye», aussi, a comparu. Convaincu de la culpabilité des mis en cause, Cheikh Oumar Sall, le procureur de la République, qui poursuivait le trio pour des faits de faux et usage de faux, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, a requis 3 ans de prison à l’encontre de Mamadou Abdoulaye Guissé et 2 ans à l’encontre de Pape Camara et Mme Khady Faye. Après avoir écouté toutes les parties, M. Amath Sy, le président du tribunal a décidé de rejeter toutes les demandes de liberté provisoire –surtout de Mme Khady Faye qui est visiblement souffrante– de renvoyer le délibéré 14 octobre prochain.