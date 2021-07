Salif Diédhiou est un jeune originaire de la commune de Ziguinchor et travaillant tantôt comme gardien dans les résidences de Cap Skirring parfois manœuvre à tout faire pour ceux qui veulent bien l’employer. C’est dans ce cadre qu’il a été amené à travailler dans la résidence de Mme Huguette Elsocht, l’ex-épouse qui a voulu interner Jean-Claude Logé dans un asile de fous. Et dan s cette villa située à Boucotte, il a été attaqué par 3 chiens méchants qui l’ont mordu à sang sous le regard approbateur de Mme Huguette Elsocht et de son ami, Yannick Reverdy. Aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, la maitresse de maison, qui a voulu taire l’affaire, lui a tout simplement dit que “grâce à l’entregent de ses avocats, il ne lui arrivera rien.”

C’est une casserole de plus que Mme Huguette Elsocht a cru avoir nettoyée. Mais, tout porte à croire que, malgré le temps et le refus d’enquêter des gendarmes de Cap Skirring, Salif Diédhiou ne s’avoue pas vaincu. Il aura pourtant longuement attendu avant de décider de confier son sort à l’opinion. Et voudrait que la justice se penche sérieusement sur cas. C’est le 20 mai 2020 que le calvaire de Salif Diédhiou a commencé. Cinq jours auparavant, il a avait été contacté par une certaine mamy, domestique de Swenna, pour venir couper de mauvaises herbes dans la villa que Jean-Claude Logé a acheté à la Baie de Boucotte et que Swenna occupe depuis la “tentative d’assassinat” de son ex-mari. “Quand on est arrivé, elle nous avait dit de faire attention à ses chiens qui ne connaissent qu’elle.” A témoigné Salif Diédhiou. Alors que les manœuvres au nombre de trois travaillaient, voila que Alphousseynou Diatta, un des frères de Salif Diédhiou, décide d’arrêter le travail.

“Je devais reprendre mon travail de vigile à Cap Skirring“, a confié ce dernier interrogé par Kéwoulo. Privé de “l’aile protecteur” de son frère aîné, Salif Diédhiou s’est retrouvé seul avec un ami. “Moi, je voulais arrêter le travail. Et pour cela je suis allé voir Swenna pour lui demander de me payer avant de partir. Mais, elle m’a fait savoir qu’elle ne me payerait pas si je ne terminais pas le travail.” A fait savoir Salif Diédhiou. C’est sur ces faits que Salif a décidé de poursuivre la besogne jusqu’à ce fameux 5eme jour pendant lequel il sera mordu par des chiens laissés libres après l’ouverture de leur portail, par Yannick Reverdy. “Quand nous avons vu les chiens filer sur nous, mon ami a réussi à escalader l’arrière du 4X4 garé dans la résidence. Moi, je n’ai pas réussi à monter dessus. Les chiens m’ont attaqué et ont commencé à me mordre partout. Au lieu de venir m’aider, elle et son ami, Yannick, se sont mis à regarder et à dire “mon Dieu”, “mon Dieu” comme s’il contemplaient un spectacle agréable.” A fait remarquer Salif Diédhiou.

Libéré des crocs des canins, par des ouvriers présents sur le site, Salif a été conduit dans une structure sanitaire de Oussouye -à une vingtaine de kilomètres de Boucotte- où il a bénéficié de soins. Ensuite, un certificat médical nécessitant une ITT de 15 jours lui a été délivré. Avec ce document, il s’est présenté à la brigade de gendarmerie de Cap-Skirring où il a porté plainte auprès du commandant de brigade. Informé de la démarche de Salif, Huguette Elsocht a cherché à dissuader le jeune homme, en lui proposant la somme de 100.000 F FCFA, (150 euros). “Evidement j’ai refusé cette somme qu’elle m’a proposée et elle m’a fait savoir que rien ne lui arrivera. Que si je refusais cet argent, ce sont ses avocats qui s’occuperont dossier et que je n’aurais rien.” A fait savoir Salif Diédhiou. Alors que Salif Diédhiou a cru en la gendarmerie de son pays et a pensé que personne n’oserait faire entrave à sa quête de justice, il a eu la surprise de sa vie en apprenant que les gendarmes de Cap Skirring n’ont jamais accepté d’instruire son dossier malgré la gravité faits. Et cela depuis mai 2020. Face à cette situation, il tient à informer l’opinion sur ce déni de justice.