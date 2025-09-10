Exclusif :Françoise Helène Gaye tacle Adji Sarr « tu es une manipulatrice de classe exceptionnelle. »

Dans une nouvelle sortie médiatique, Françoise Hélène Gaye a tenu à répondre aux accusations portées contre elle. La responsable d’un mouvement citoyen, qui s’était engagée dans l’affaire Sweety Beauty, a directement interpellé Adji Sarr, son ancienne protégée.

« Adji, je répondrai aux accusations mensongères de ta nouvelle recrue qui m’a citée nommément ! », a lancé Françoise Hélène Gaye, dénonçant des attaques orchestrées à son encontre. Elle met en cause celui qu’elle décrit comme « le seul Sénégalais, le seul journaliste qui avait affirmé détenir par devers lui les vidéos de tes ébats avec Sonko et qui avait en outre eu l’audace de montrer à sa mère de pareilles images ».

Revenant sur son expérience auprès de nombreuses victimes, elle affirme avoir décelé chez Adji Sarr un schéma de comportement : « Mon expérience aux côtés de toutes les victimes de leur compassion pour toi, l’orpheline désargentée en danger grave, m’a démontré que tu es une manipulatrice de classe exceptionnelle. »

Dans ce réquisitoire, elle avertit également celui qui, selon elle, finira par subir les conséquences de ses propres choix : « Lui-même, son tour viendra. Il se réveillera quand tu en auras fini avec lui. Je connais ton modus operandi. Comme si tu ne m’avais pas assez sacrifiée comme ça ? »

Enfin, s’adressant à d’autres personnes qu’elle accuse de complicité, Françoise Hélène Gaye a ajouté : « Au petit mercenaire Mané, douma Gabrielle, douma Matt, douma toutes tes autres victimes. Bouki bou maag nga. Moi je n’ai pas appris à danser avec les loups, je leur casse l’échine tout court. Vous allez lire l’heure tout à l’heure. »