C’est une terrible nouvelle qui vient de s’abattre sur l’un des plus farouches pourfendeurs du régime du Président Diomaye Faye. Adama Adus Fall, l’un des chroniqueurs attitrés de la galaxie APR va passer sa première nuit de détention à Reubeus. Il est poursuivi pour des délits de vol….

Adama Adus Fall est arrivé à la prison de Reubeus et va y passer sa première nuit pour une nouvelle affaire. La sinistre prison de Dakar qu’il a connue depuis la chute du régime de Macky Sall et l’arrivée du tandem Sonko-Diomaye à la présidence de la République. Si, lors de ses dernières comparutions, il a été arrêté pour des «délits d’opinion », cette fois-ci c’est pour une banale infraction de droit commun que ce cadre supérieur de la Sapco a été convoqué, arrêté et placé en détention. Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, il a été arrêté pour vol de…70.000 F CFA. Vous avez bien entendu, pour 70.000 F CFA soit 107 euros…

En exclusivité, Kéwoulo a appris que «c’est la plainte déposée par un citoyen qui est à l’origine des démêlés judiciaire d’Adama Fall. Il y’a quelques jours, un citoyen qui voulait envoyer de l’argent à un de ses contacts s’est trompé de numéro.» Et l’argent s’est retrouvé sur le compte W…d’Adus Fall. Aussitôt, il s’est précipité dans un point W…pour vider le compte. S’étant rendu compte de son erreur, l’expéditeur a tenté de reprendre son argent et a appris que le destinataire a déjà récupéré les fonds. Aussi, il a essayé de joindre le destinataire du numéro ayant reçu l’argent pour lui expliquer la situation et lui réclamer la restitution des sous. Au lieu de s’exécuter, Adama Fall a fait savoir à son interlocuteur qu’il était sur un plateau télé et allait lui répondre plus tard. Cette situation a duré des jours pendant lesquels Adama Adus ne répondait plus aux appels du propriétaire de cet argent. Las de lui courir derrière, le l’expéditeur de l’argent est allé porter plainte à la Cybercriminalité.

En possession du numéro qui a reçu les fonds, les policiers ont adressé «une réquisition à personne compétente» à la Sonatel. De l’examen de cette réquisition, il est revenu que le numéro est identifié au nom de Adama Adus Fall. Aussitôt convoqué, l’homme s’est présenté hier dans les locaux de Division de la Cybersécurité. Interrogé par les enquêteurs, il a, sans ambages, reconnu les faits et s’est engagé à rembourser l’argent. Mais, le délit de vol retenu à son encontre ayant été constaté, les enquêteurs ont décidé son placement en garde à vue. La suite a été son déferrement aujourd’hui au parquet pour vol…N’étant pas disposé à lui offrir une seconde chance, le procureur l’a placé sous mandat de dépôt. Il pourra être jugé au plus tôt demain et plus tard mardi prochain puisqu’il va être traduit devant le tribunal correctionnel en flagrant délit.