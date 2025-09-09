Exclusif : Braquage spectaculaire à l’agence WAVE de Linguère – Une bande armée emporte plus de 21 millions de FCFA dans la nuit

Dans une opération d’une rare audace, une bande armée de plusieurs individus lourdement équipés a déferlé sur la commune de Linguère dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, vers 1h à 2h du matin. L’attaque, qui a visé l’agence principale de WAVE située au marché central, dans le quartier Escale, a permis aux malfaiteurs de s’emparer d’une somme colossale estimée à une vingtaine de millions , sans que le montant exact n’ait été précisément communiqué par les autorités.

Composée d’une dizaine d’éléments, la bande d’assaillants a fait irruption dans la localité de Linguère aux alentours de 1h du matin. Selon des témoignages recueillis sur place, les bandits, armés d’armes lourdes, ont rapidement pris le contrôle des lieux. Ils ont pris en otage quatre personnes qui vaquaient encore à leurs occupations nocturnes. Ces victimes ont été ligotées et abandonnées sur place après que les malfaiteurs eurent fouillé les lieux, emportant non seulement l’argent de l’agence mais aussi les objets personnels des otages.

Les assaillants ont fui les lieux à bord de plusieurs véhicules, dont l’un a été retrouvé abandonné dans une fosse à Dara Jolof, non loin de la scène du crime. Cette découverte pourrait fournir des indices précieux aux enquêteurs, bien que pour le moment, aucune arrestation n’ait été opérée. Il est à noter que Linguère dispose pourtant d’un commissariat urbain et d’un escadron de gendarmerie, soulignant les failles potentielles dans la surveillance nocturne de la zone.

Cette attaque intervient dans un contexte de grande insécurité dans la sous-région ouest-africaine, marquée par une multiplication des menaces terroristes et criminelles. Elle fait écho à l’assaut survenu la semaine dernière contre l’usine Dolima à Richard Toll, où des bandits avaient également semé la panique. Ces événements successifs mettent en lumière la vulnérabilité accrue des entreprises et des commerces au Sénégal, exposés à des risques croissants dans un environnement régional instable.

Les autorités locales et nationales n’ont pas encore réagi officiellement à cet incident, mais des sources sur place indiquent que des investigations sont en cours. La population de Linguère, déjà ébranlée par cette incursion nocturne, appelle à un renforcement immédiat des mesures de sécurité pour prévenir d’autres exactions. Reste à savoir si cette affaire permettra de démanteler un réseau plus large opérant dans la région. Affaire à suivre