Évacué sur Dakar suite à un malaise, le premier ministre guinéen a retrouvé la santé et reçu par le Pr Diomaye

Après son malaise en plein discours du Président Embalo, le premier ministre Bissau guinéen a repris la forme. Braima Camara avait été évacué d’urgence à Dakar où il a été soigné à l’hôpital Principal. Au terme de sa convalescence, il a été reçu par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, ce lundi. Il a tenu à remercier les autorités sénégalaises.

“J’exprime toute notre gratitude pour le soutien de l’Etat sénégalais à travers son excellence, le Président Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et tout le corps médical de l’hôpital Principal de Dakar. Comme vous savez, j’ai fait un malaise à Bissau, mais grâce à la disponibilité et l’engagement de l’Etat sénégalais, aujourd’hui Dieu merci je suis en forme”, assure le chef du gouvernement bissau-guinéen au sortir de l’audience.

Prêt à aller assumer ses fonctions, il a assuré que lui et son président poursuivront l’intensification du niveau de la coopération avec le Sénégal : “Nous ferons tout pour continuer cette relation en tant que panafricanistes, travailler la main dans la main pour continuer cette coopération et assurer la stabilité de nos deux pays frères”, dit-il.