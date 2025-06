États-Unis : Très mauvaise nouvelle pour Kaby Lame

Le tiktokeur sénégalo-italien Khabane « Khaby » Lame, personnalité la plus suivie sur TikTok avec 162,2 millions d’abonnés, a quitté les États-Unis après une brève détention par les autorités américaines de l’immigration (ICE) pour violation des lois sur l’immigration. Selon un communiqué de l’ICE publié le 7 juin 2025, « Khabane Lame, 25 ans, citoyen italien, a été détenu le 6 juin à l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas, Nevada, pour avoir dépassé la durée de validité de son visa. »

Arrivé aux États-Unis le 30 avril 2025, Khaby Lame s’est vu accorder un « départ volontaire» le 6 juin et a depuis quitté le pays. L’influenceur, nommé ambassadeur de l’UNICEF en janvier 2025, n’a pas encore commenté publiquement l’incident au moment de la publication du communiqué.

Célèbre pour ses vidéos muettes où il se moque avec humour des tutoriels complexes, ponctuant ses interventions d’un geste caractéristique – paumes vers le ciel, sourire complice et regard expressif –, Khaby Lame a conquis une audience mondiale. Sa popularité lui a permis de générer des revenus conséquents, estimés à environ 16,5 millions de dollars entre juin 2022 et septembre 2023 grâce à des partenariats avec des marques comme Hugo Boss, Fortnite et Walmart, selon Forbes.

L’incident, initialement relayé par des publications non vérifiées sur les réseaux sociaux, a suscité des débats en ligne, certains dénonçant une politisation de l’affaire. L’ICE a clarifié que la détention était liée à un dépassement de visa, et non à d’autres allégations comme l’évasion fiscale mentionnée dans certaines rumeurs.