États-Unis : nouveau dispositif anti-clandestins, Dakar appelle au respect des règles

Face aux récentes décisions de l’administration américaine de Donald Trump visant à renforcer la lutte contre l’immigration clandestine, les autorités sénégalaises ont réagi avec prudence et responsabilité. Par la voix du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, dirigé par Yassine Fall, le gouvernement a publié un communiqué détaillant les mesures prises pour informer et accompagner les Sénégalais vivant aux États-Unis.

Selon ce communiqué daté du 14 juin 2025, les États-Unis ont récemment réactualisé leur dispositif de sécurité aux frontières. Deux axes majeurs sont mis en avant : des sanctions sévères contre toute tentative d’entrée irrégulière sur le territoire américain, et la mise en place d’un mécanisme de retour volontaire pour les étrangers en situation irrégulière, assorti d’un appui financier.

« Les nouvelles mesures comprennent notamment des sanctions pénales et administratives à l’encontre de toute personne reconnue coupable de tentative ou d’acte d’immigration irrégulière », indique le ministère, ajoutant qu’une interdiction d’entrée sur le sol américain est désormais possible, y compris pour ceux ayant déjà purgé une peine ou possédant un casier judiciaire.

Le ministère signale aussi l’introduction d’une application mobile, CBP Home Mobile (www.dhs.gov/cbphome), permettant aux migrants en situation irrégulière de demander un retour volontaire dans leur pays d’origine, en évitant des poursuites judiciaires.

Une campagne de sensibilisation enclenchée

Dans ce contexte, le ministère sénégalais annonce une série d’actions de sensibilisation à destination des ressortissants vivant aux États-Unis ou en partance pour ce pays. L’objectif : protéger les intérêts des Sénégalais, en les informant des risques encourus et des nouvelles procédures en vigueur.

Le communiqué rappelle ainsi aux citoyens sénégalais l’importance de : Vérifier la validité de leurs visas avant tout départ vers les États-Unis ;

Respecter strictement les durées de séjour autorisées par les autorités américaines ; Se rapprocher des ambassades et consulats du Sénégal pour toute information complémentaire.

Le ministère souligne que les représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal aux États-Unis travaillent en étroite collaboration avec l’administration américaine, dans un esprit de coopération bilatérale et de respect des lois en vigueur.

« Les Missions diplomatiques et consulaires du Sénégal poursuivent les actions de sensibilisation nécessaires pour protéger les intérêts des Sénégalais résidant aux USA », précise le texte.

Face à une politique migratoire américaine de plus en plus rigoureuse, Dakar joue la carte de la prévention et de l’assistance, tout en appelant ses ressortissants à faire preuve de vigilance et de responsabilité.