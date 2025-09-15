Etats-Unis: Le rassemblement de Barthélémy Dias perturbé par un militant de…

La tournée de sensibilisation de Barthélemy Dias aux États-Unis a connu un court moment de tension. En pleine intervention de l’ancien maire de Dakar, un individu, présenté comme un supposé militant du Pastef, a soudainement interrompu la séance.

L’homme a scandé à plusieurs reprises le nom d’Ousmane Sonko, accompagné de propos difficilement audibles, rompant la quiétude qui régnait jusque-là dans la salle. La surprise a été générale, les participants ne s’attendant pas à une telle irruption dans ce cadre.

Cependant, l’incident n’a pas fait long feu. Les agents de sécurité et les organisateurs du meeting sont rapidement intervenus pour maîtriser l’individu. Ce dernier a été aussitôt escorté à l’extérieur, sous les regards médusés de l’assistance. Après cette brève perturbation, Barthélemy Dias a pu reprendre son discours et poursuivre sa rencontre avec les membres de la diaspora sénégalaise installée aux États-Unis.