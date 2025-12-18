État civil en danger : quand la négligence du Sénégal inquiète ses alliés

Le Sénégal est officiellement considéré comme un allié stratégique des États-Unis. Pourtant, à partir du 1er janvier prochain, le pays se retrouve concerné par une mesure restrictive de l’administration Trump, fondée notamment sur un critère sensible : la fiabilité des documents civils et d’identité.

Cette décision, longtemps perçue comme lointaine ou purement administrative, vient de trouver une illustration inquiétante sur le terrain. Moins de 72 heures après l’annonce, une affaire grave éclate à Sédhiou, exposant les fragilités profondes de notre système d’état civil.

Sédhiou : une nationalité sénégalaise fabriquée de l’intérieur

Les faits sont lourds de conséquences.

Un ressortissant guinéen, né en 2001 en Guinée, est parvenu à obtenir l’ensemble de l’arsenal documentaire sénégalais : carte d’identité nationale, extrait de naissance, copie littérale, extrait des minutes du greffe, certificat de nationalité. Le tout sous une identité sénégalaise fictive, avec un lieu et une date de naissance inventés: 1er janvier 2006 à Diannah Malary (Sédhiou).

L’élément le plus alarmant ?

Un agent municipal, membre de sa propre famille, a reconnu avoir orchestré la fraude.

Quand la fraude passe par les circuits officiels

Contrairement aux idées reçues, cette affaire ne relève pas de la contrefaçon artisanale.

Elle implique :

des fausses déclarations devant un juge, l’utilisation de procédures judiciaires régulières, la substitution volontaire de filiation, des complicités toujours recherchées.

Autrement dit, la fraude n’a pas contourné l’État : elle est passée par lui.

C’est précisément ce point qui alarme aujourd’hui nos partenaires internationaux.

Ce que regardent les États-Unis (et les autres)

Dans les chancelleries occidentales, ce type d’affaire n’est jamais analysé comme un simple fait divers local.

Il est lu comme :

un risque sécuritaire transnational, une faille dans la chaîne d’identification des personnes, une menace pour la fiabilité des visas, passeports et documents de voyage. Dans un monde marqué par les enjeux migratoires, terroristes et criminels, l’identité est une ligne rouge. Et le Sénégal vient, malgré lui, de la franchir.

La sanction est déjà là : les citoyens honnêtes paient le prix

Les conséquences sont immédiates et concrètes :

suspicion généralisée sur les documents sénégalais, durcissement des procédures de visa, retards, refus et contrôles renforcés.

Ce sont les étudiants, les entrepreneurs, les artistes, les sportifs et les supporters qui en font les frais — pas les fraudeurs.

Chaque acte de complaisance locale devient un argument international contre le Sénégal.

Un signal d’alarme ignoré depuis trop longtemps

L’affaire de Sédhiou n’est pas un accident isolé.

Elle révèle :

l’absence de contrôles efficaces, la banalisation des arrangements familiaux, l’impunité de certains agents publics, et une chaîne de responsabilités trop souvent diluée.

Sans audit sérieux de l’état civil, sans sanctions exemplaires, sans modernisation rigoureuse des procédures, le Sénégal court un risque majeur :

perdre la confiance de ses partenaires.

La souveraineté d’un État commence par la maîtrise de son identité nationale.

Aujourd’hui, ce sont nos alliés qui s’inquiètent.

Demain, ce seront nos citoyens qui subiront encore davantage les conséquences.

Le temps n’est plus à la minimisation.

Il est à l’action, à la responsabilité et à la transparence.