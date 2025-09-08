« Essaye d’être l’imam de ton quartier » : Wally Diouf Bodiang recadre Babacar Gaye

Les déclarations de Babacar Gaye, ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS), selon lesquelles le pays serait « en train de sombrer », continuent de susciter des réactions vives dans l’opinion publique.

Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, le directeur général du port autonome de Dakar Wally Diouf Bodiang a vivement réagi, estimant que ce n’est pas le Sénégal qui s’assombrit, mais plutôt l’« horizon politique » de Babacar Gaye qui se rétrécit.

« Tout est sombre pour lui. Le Sénégal avance, dépouillé du vieux personnel politique que le peuple a librement choisi d’écarter de la gouvernance », écrit-il.

Poursuivant sa critique, Bodiang invite l’ancien ministre à se retirer de la scène politique : « Babacar, essaye d’être l’imam de la mosquée de ton quartier », lâche-t-il, dans une formule qui a rapidement circulé sur Facebook.