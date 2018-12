Espagne : Des Sénégalais expulsés vers Dakar le 20 décembre

Des Sénégalais seront expulsés d’Espagne, incessamment, vers Dakar. L’information est donnée par une Ong locale dénommée stopdeportación.

L’opération concernera les immigrés en situation irrégulière installés sur toute l’étendue du territoire espagnol. Ébruitée par l’Ong stopdeportación, l’expulsion vers Dakar de nos compatriotes est fixée au 20 décembre prochain. Quid du nombre d’expulsés qui prendront le vol qui quittera Madrid et fera escale à Tenerife? À ce sujet l’organisation donne sa langue au chat. Non sans dénoncer « les descentes musclées de la police dans les places publiques ».

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, l’Ong stopdeportación a aussi interpellé les compagnies aériennes (Air Europa, Air Nostrum, Orbest et Evelop) et de navigation (Transmediterránea, Balearia et Algérie Ferrie) affrétées pour ces opérations d’expulser des personnes en situation irrégulière.