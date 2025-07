Espagne : Diomaye face aux doléances des Sénégalais de l’extérieur

Diomaye annonce une réforme profonde des services diplomatiques et consulaires.En marge de la “Conférence internationale sur le financement du développement”, organisée sous l’égide des Nations Unies tenue à Séville, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré la communauté sénégalaise vivant en Espagne.

Ce rendez-vous très attendu s’est tenu dans un grand hôtel de Séville et a été marqué par une forte affluence de compatriotes venus échanger directement avec le Chef de l’État sur les sujets les concernant.

Dans son discours, le Président Faye a remercié ses compatriotes pour leur présence massive, traduisant leur attachement indéfectible à la patrie et leur engagement dans les efforts de développement économique du pays.

Le Chef de l’État a ensuite pris le temps d’écouter les préoccupations exprimées par les compatriotes sénégalais, particulièrement en ce qui concerne les lenteurs dans les services consulaires, les difficultés liées à l’établissement des documents administratifs, la situation des travailleurs migrants, les expulsions arbitraires et les problèmes liés au rapatriement des dépouilles, entre autres.

Les représentants associatifs ont insisté sur la nécessité de mieux structurer la diaspora afin de lui permettre de contribuer efficacement au développement national. Ils ont de même insisté sur la question du foncier et sur la création d’un cadre légal de représentativité des Sénégalais de l’extérieur.

Réagissant à ces revendications, le Président Diomaye Faye a d’abord salué l’engagement de la diaspora dans le développement du pays. Il a ensuite rappelé l’importance de l’élaboration d’un “inventaire et d’un état des lieux” de la situation des services consulaires afin de mettre en œuvre une “réforme profonde et durable, capable de moderniser le dispositif” dans son ensemble. Il a affirmé sa volonté d’initier une refondation du service diplomatique sénégalais afin de l’adapter aux nouvelles exigences de qualité, de célérité et d’efficacité.

Le Président a notamment insisté sur la nécessité de recruter des profils compétents, de former le personnel diplomatique aux nouvelles technologies et à la communication numérique. Leur disposition doit, selon lui, s’appuyer sur “un sens élevé du service public et de la dignité attachée à la mission de représenter le Sénégal à l’étranger”.

En réponse, le Président Faye a promis de mettre en place une plateforme numérique dédiée aux Sénégalais de l’extérieur, afin de faciliter les démarches administratives et la communication entre la diaspora et les institutions sénégalaises.

Le Président était accompagné du ministre des Affaires étrangères Yassine Fall, de l’ambassadeur du Sénégal en Espagne, ainsi que du vice-consul Demba Dia, très actif dans l’organisation de cette rencontre.