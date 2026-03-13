La brigade territoriale de Sébikotane a mis fin aux agissements d’un réseau présumé de traite de personnes et d’escroquerie lié au système Qnet, installé dans le quartier de Tangor.

L’affaire remonte au 7 mars 2026, date à laquelle les gendarmes ont interpellé trois individus logés dans une maison qu’ils avaient louée dans ledit quartier. Il s’agit de K. S. Judichael, ressortissant ivoirien, M. Bamba, de nationalité guinéenne, et B. Diakité, Malien.

Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir monté un réseau visant à recruter de jeunes personnes en leur promettant des emplois lucratifs ainsi que des opportunités de voyage vers l’Europe, selon des sources de Seneweb.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects utilisaient Facebook pour attirer des jeunes de divers horizons. Une fois sur place, ces derniers étaient contraints d’intégrer un système de vente en boule de neige lié à Qnet et de recruter à leur tour d’autres victimes.

Au total, 13 jeunes auraient été piégés par ce procédé. Les victimes affirment avoir subi des mauvais traitements, notamment une alimentation limitée, la confiscation de leurs documents et une pression constante pour soutirer de l’argent à leurs proches ou recruter de nouvelles personnes. Par ce stratagème, les organisateurs seraient parvenus à encaisser 7 120 000 francs CFA auprès des recrues.

L’affaire a éclaté lorsque A. Richard, l’une des victimes, est parvenu à s’échapper avant de se rendre à la brigade territoriale de Sébikotane pour alerter les gendarmes. Informés de la situation, ces derniers ont immédiatement effectué un transport sur les lieux, permettant de libérer les jeunes retenus et d’interpeller les présumés responsables.

Placés en garde à vue, les trois suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, traite de personnes, séquestration de plus de dix jours et pratique de vente à la boule de neige.

À l’issue de leur garde à vue, K. S. Judichael, M. Bamba et B. Diakité ont été déférés le 10 mars 2026 devant le Tribunal de Grande Instance de Rufisque.