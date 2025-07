Escroquerie portant sur 50 millions FCA : Ousmane Noël Dieng et Lat Coura Diop condamnés à 6 mois de prison avec sursis

Ces faits remontent à 2020. La victime, Khady Diaw, une figure très connue dans l’hôtellerie au Sénégal. En fait, Mme Diaw possédait une quinzaine de parcelles situées au Lac Rose qu’elle voulait régulariser. C’est ainsi qu’elle avait sollicité Mamadou Lat Coura Diop Guèye, conseiller juridique de Diène Farba Sarr, patron de la (Dgpu). À son tour, le Lat Coura Diop Guèye la met en rapport avec Ousmane Noël Dieng qu’elle a rencontré à son bureau sis à la cité Keur Gorgui pour discuter de la procédure de régularisation de ses terrains.

Lors de cette entrevue, rapporte « Les Echos », dans sa parution de ce mardi, la plaignante Khady Diaw a précisé qu’ « Ousmane Noël Dieng, lui avait fait comprendre qu’il pouvait l’aider à des titres fonciers individuels de ces terrains, vu que la Zone du Lac Rose était devenue un pôle urbain. Toutefois, selon la dame, M. Ousmane Noël Dieng lui a dit qu’il fallait qu’il en parle au ministre d’abord pour obtenir son avale. Apres qu’elle ait quitté les locaux, en cours de route, elle a été contactée par Lat Coura Diop qui a passé le téléphone à Ousmane Noël Dieng. Celui-ci lui a confirmé que le ministre, Diène Farba Sarr avait fixé le montant de la régularisation à 50.000.000 fcfa et qu’il lui délivrerait ses titres fonciers dans un mois.

Acceptant l’offre, elle a remis à Lat Coura Diop trois chèques d’un montant global de 50.000.000 fcfa. Mais, après cette remise, Mamadou Lat Dieng et Ousmane Noel Dieng n’ont pas respecté leurs engagements », selon Khady Diaw.

Sommés par la dame de lui fournir une explication, ces derniers lui ont fait comprendre qu’ils attendaient que la Direction générale des domaines leur délivre le titre foncier global du Pôle urbain du Lac Rose et qu’à partir de là, ils lui délivreraient ses 15 titres fonciers individuels. Mais, selon le journal, ayant vainement patienté, Khady Diaw, à la date du 18 octobre 2021, a requis les services d’un huissier de justice pour leur envoyer une sommation de payer. Puisqu’ils n’ont pas honoré le paiement, elle a saisi la Sureté Urbaine d’une plainte pour “escroquerie” le 1er mars 2022.

Interpellés, les mises en cause ont nié les faits. Lat Coura a déclaré : « Ousmane Noël Dieng a confié à Khady qu’elle ne pouvait pas obtenir des baux rapidement puisque Lac Rose est un pole Urbain. Mais dès que ce serait possible, il l’aiderait à régulariser ces parcelles ». Concernant les 50 millions de F Cfa en cause, il a soutenu : « au regard de notre qualité d’homme politique, elle nous a fait savoir qu’elle pouvait nous épauler financièrement en nous faisant une donation de 50 millions, ce qu’Ousmane Noël Dieng et moi avons accepté. J’ai gardé 10 millions et Noël 40 millions ».

De son côté Ousmane Noël a également soutenu la thèse de la donation. Si j’ai pris cet argent, c’était pour financer les élections locales qui étaient prévues en 2020. Cet argent qu’elle nous a versé, c’est juste un don ».

Ousmane Noël a, par ailleurs, restitué les 40 millions à la dame. Il a consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) une somme de 49. 500. 000fcfa, et Lat Coura Diop, quant à lui, a remboursé 500.000 fcfa, alors que la partie civile réclamait l’intégralité de son argent.