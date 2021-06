Equipe nationale: Sadio Mané explique son retour sur les pénaltys

Après deux pénaltys manqués lors de la Can 2019, l’attaquant des Lions, Sadio Mané avait pris la décision de ne plus tenter cet exercice. Mais le joueur de Liverpool est revenu sur sa décision. D’ailleurs ses deux buts contre la Zambie en amical, samedi et mardi dernier, ont été marqués sur penalty.

« On est tous satisfaits et on est tous heureux. En ce qui concerne les penaltys j’avais pris du recul parce que j’en avais raté deux sur trois. J’avais décidé donc de laisser les autres tirer pour l’équipe. Maintenant je suis bien armé. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner. J’ai beaucoup travaillé dans ce sens et vous avez vu le résultat aujourd’hui’’, confie-t-il.