Equipe Nationale du Sénégal : Ismaila Sarr vers le forfait pour la CAN

Ismaïla Sarr devrait définitivement renoncer à sa participation à la CAN 2021. Le joueur de Watford a effectué un test médical, mais les médecins ont décidé qu’il n’était pas apte et va continuer sa rééducation.

L’allier des « Lions », Ismaila Sarr avait quitté la « tanière », dimanche, direction Barcelone pour passer des examens avec le Docteur catalan Ramon Cugat. Le joueur de Watford dont la convocation et sa venue en équipe nationale pour les besoins de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ont été source de polémique, devrait définitivement renoncer à sa participation à la CAN 2021. Sa blessure au genou le 20 novembre 2021 face à Manchester United, lors d’un match de Premier League, en est la cause.

Le joueur a effectué un test médical, mais les médecins ont décidé qu’il n’était pas apte et va continuer sa rééducation. « Il n’est pas près de revenir, il est très loin d’être de retour, aurait confirmé une source de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) au média anglais The Athletic. Avec une telle blessure, ce n’est pas facile d’être totalement rétabli pour revenir (à la CAN 2021). Pour le moment, il n’y a aucun moyen qu’il puisse rester ici», renseigne la source.