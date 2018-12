Equipe de Niary Tally : Pape Thiaw succède à Abatalib Fall

Quelques heures après la démission de l’entraîneur Abatalib Fall, Niary Tally n’a pas mis du temps pour lui trouver un successeur. Réuni, ce lundi en début d’après-midi, le comité exécutif du club a porté son choix sur l’ancien international sénégalais, Pape Thiaw, rapporte un communiqué posté sur sa page Facebook.

« C’est un démission pour convenances personnelles, il n’y a pas de commentaires à faire. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa prochaine aventure. Présentement c’est Monsieur Pape Thiaw, ancien international et fils du quartier connaissant et maîtrisant les ambitions et la mentalité du quartier, qui va diriger l’équipe ». La charge sera lourde pour M. Thiaw qui devra redresser une équipe en difficulté. En championnat de Ligue 1, Niary Tally n’a gagné aucun match. Le bilan actuel est de trois nuls et deux défaites. La tâche ne sera pas donc facile.