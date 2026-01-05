Entrée sur le sol malien: Bamako prend une ferme décision contre les ressortissants américains

Fin 2025, le Mali a promptement réagi à la décision de Donald Trump de renforcer les restrictions d’entrée aux États-Unis pour ses ressortissants. En effet, Bamako a décidé d’imposer « aux ressortissants américains, les mêmes conditions et exigences » que celles infligées aux maliens.

Le vendredi 2 janvier 2026, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué, dans lequel il précise les modalités de mise en œuvre de cette décision gouvernementale.

On retient du document que « l’entrée sur le territoire malien des ressortissants américains est totalement suspendue ».

Toutefois, les « citoyens américains résidents permanents en République du Mali, les citoyens américains détenteurs de visas en cours de validité et certaines catégories de ressortissants y compris les athlètes, les diplomates et les personnes dont l’entrée sert les intérêts du Mali », peuvent continuer par débarquer à Bamako.