Enseignement Supérieur: Dr Daouda Ngom trace la feuille de route de la rentrée

Invité de l’émission “En Vérité” sur la Radio Sénégal International (RSI), le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Daouda Ngom, a présenté la feuille de route de son département. Ses déclarations ont porté sur les défis majeurs de la rentrée universitaire, le financement des étudiants et la direction stratégique du secteur, notamment en lien avec la Vision Sénégal 2050.

​La Recherche, Levain de la Transformation

​Au centre des orientations ministérielles, la recherche scientifique a été réaffirmée comme un axe stratégique pour le développement national. Dr Ngom a souligné l’importance de faire de la recherche un pilier de la transformation structurelle, en ligne avec les objectifs de la Vision Sénégal 2050.

​« Nos trois programmes phares doivent être des leviers puissants de cette ambition nationale, » a-t-il déclaré, visant à garantir un accès équitable à un enseignement supérieur de qualité, axé sur l’innovation et l’impact économique.

​Rentrée Universitaire et Gestion des Bourses

​À l’approche de la rentrée universitaire prévue ce lundi 6 octobre dans la majorité des établissements, le ministre a insisté sur les mesures d’anticipation prises pour garantir des conditions d’accueil adéquates.

​« Anticiper, c’est éviter les crises. Une réunion de coordination a été tenue avec les directeurs des CROUS pour prévenir d’éventuels dysfonctionnements, » a précisé M. Ngom.

​Concernant la question récurrente du paiement des bourses étudiantes, il a indiqué que le versement du mois d’octobre interviendrait « dans les prochains jours ». Le ministre a cependant évité de fixer un calendrier précis, adoptant une approche de prudence : « je ne suis pas du genre à fixer des délais. »

​Renforcement de l’Encadrement et Réformes Structurelles

​Un autre point abordé a été le renforcement du corps enseignant. Dr Ngom a annoncé que la première phase de recrutement est en cours, avec l’embauche de 90 enseignants destinés à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). D’autres vagues de recrutement sont prévues pour répondre aux besoins d’encadrement dans les différentes institutions.

​Le ministre a également esquissé un plan de redressement du secteur autour de trois priorités : la gouvernance universitaire, la qualité de la recherche et l’insertion professionnelle des diplômés.

​« Nous sommes dans une phase d’ajustement et de reconstruction. Ce qui compte, c’est de remettre du sens, de la cohérence et de l’efficacité dans le système, » a-t-il affirmé.

​Cohérence dans l’Action Publique

​Interrogé sur les récents décrets de répartition des compétences ministérielles, notamment le transfert de la gestion des déchets et de la SONAGED au ministère de l’Environnement, Dr Ngom a approuvé cette décision, la qualifiant de retour à la logique administrative.

​« Il n’y avait aucune cohérence que le ministère de l’Environnement ne prenne pas les décisions concernant les déchets et la SONAGED, » a-t-il expliqué, voyant dans cette réforme un gage d’efficacité de l’action publique.

​Dr Daouda Ngom entend ainsi inscrire son mandat dans une démarche de réforme structurelle, visant à repositionner l’enseignement supérieur et la recherche comme un moteur essentiel de la transformation nationale.