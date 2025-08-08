Enquête: Kocc Barma brise enfin le silence et enfonce…

Longtemps resté silencieux devant les enquêteurs, El Hadji Babacar Dioum a finalement accepté de s’exprimer lors de son audition par le doyen des juges. Face au magistrat instructeur, le présumé Kocc Barma, repris par Libération, change radicalement de version et rejette toute la responsabilité sur El Hadji Assane Demba.

Selon le mis en cause, cité par la même source, Demba serait le véritable instigateur, lui ayant demandé de l’appeler « El Professor » – en référence au personnage de La Casa de Papel – et l’ayant surnommé « Action-Réaction » dans leurs échanges.

Cette nouvelle ligne de défense intervient alors que Dioum a de nouveau été extrait de prison pour permettre l’exploitation technique de son téléphone portable, dans le cadre d’une enquête toujours en cours, avance Libération.