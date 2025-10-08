Enda Santé s’applique à la digitalisation du système sanitaire

Pour une couverture sanitaire universelle, Enda santé, en collaboration avec Transform Health, une coalition mondiale qui milite pour une transformation numérique équitable de la santé, a organisé un atelier d’échange pour identifier les opportunités de financement de la digitalisation du système de santé ce mardi.

”Cet atelier est une occasion de discuter avec les partenaires pour voir quels sont les moyens de mobiliser les financements afin d’appuyer ce programme de santé numérique au niveau national”, a soutenu Dr Papa Djibril Ndoye, directeur adjoint de ENDA Santé. Il a souligné que la Coalition Transform Health, coordonnée par ENDA Santé au Sénégal accompagne l’Etat du Sénégal dans la transformation numérique équitable de la santé, à travers un plan d’action 2025-2026.

Son objectif est de faire adopter et voter par l’Assemblée nationale la loi sur la santé digitale au Sénégal, d’engager le ministère de la Santé et de l’Action sociale à allouer un pourcentage de son budget à la transformation numérique du système de santé au Sénégal d’ici 2030, entre autres. Dr Ndoye a insisté sur la digitalisation du système de santé, notamment l’amélioration du service, l’accessibilité des services aux populations les plus vulnérables, la facilitation de la coordination, la recherche, etc.

Ainsi, l’atelier a pour objectif d’obtenir l’engagement des parties prenantes à soutenir la santé numérique, par des investissements plus nombreux, mieux coordonnés et alignés. Il s’agira d’identifier les opportunités et les lacunes en matière d’investissements dans la santé numérique, d’évaluer les besoins, de déterminer le montant adéquat de l’investissement requis, d’identifier et de cartographier les acteurs clefs et potentiels partenaires, et de proposer une feuille de route pour leur engagement et mobilisation.