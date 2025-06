Emprisonné è ans pour rien: Oumar Ampoi Bodian fait un grand déballage et indexe...

Oumar Ampoï Bodian a décidé après sa sortie de prison, de briser le silence à travers une interview exclusive accordée à Kewoulo tv.

Le supposé cerveau de la tuerie qui a lieu dans la forêt de Boffa Bayotte le 6 janvier 2018 et qui a causé la mort de 14 personnes s’est livré à un grand déballage sur les conditions de son arrestation à Lyndiane, sa garde à vue à la gendarmerie de Ziguinchor, son transfert à Dakar et sa relation avec le mouvement MFDC dont il se réclame être membre de l’aile politique.

《 c’est à 4h du matin que des gendarmes ont défoncé la porte de ma maison pour m’arrêter devant ma femme enceinte et mon enfant âgé de 3 ans qui a couru et venu s’agripper sur mon dos.》

Ce récit glaçant qui a fait couler les larmes de Ampoï Bodian et qui resultes d’une série d’arrestation qui a commencé dans le village de Toubacouta suite au drame de Boffa Bayotte, restera sûrement l’un des mauvais souvenirs qu’il n’oubliera jamais de si vite pour avoir subi, raconte t-il, une maltraitance injustifiée. Notre interlocuteur révèle que les gendarmes venu le cueillir lui ont plaqué au sol, menotté et fouillé son domicile sans pour autant lui notifier le motif. Il poursuit pour dire que tout ceci s’est passé devant sa femme enceinte et son enfant de 3 ans. Pire, Ampoï affirme n’être mêlé ni de près ou de loin à la cause de son arrestation. Il affirme avoir apris la nouvelle du drame par le biais d’une connaissance alors qu’il se livrait à une partie de jeux de carte.

Il soutien que son seul tort dans ce dossier est peut-être son appartenance à l’aile politique du MFDC au nom duquel il a conduit sur demande de Bourama Toumboul Sané, une délégation partie rencontrer César Atoute Badiate, un chef rebelle du MFDC. Le natif de Lyndiane précise que sa mission auprès de celui ci, s’est juste limitée à guider et à présenter la délégation venue demander de l’aide pour une intervention de César auprès des plus hautes autorités étatiques. La délégation de Toumboul sollicitait la libération des jeunes du village de Toubacouta envoyés en prison après un incident survenu en brousse avec des coupeurs de bois.

Ampoï rejette cependant et affirme n’avoir aucun lien avec le drame du 6 janvier qui a coûté la vie à 14 coupeurs de bois qui se seraient introduits dans la forêt de Boffa Bayotte, interdite par les populations locales à la coupe du bois.

Les révélations de Oumar s’étendent jusqu’à son placement en garde à vue à la gendarmerie de Ziguinchor. Ici, Ampoï soutien avoir été mis dans une cave dépourvue de toute salubrité et jeté à la merci des moustiques.

Évoquant son transfert à Dakar, le codétenu de René Capain Bassène révèle avoir souffert le martyr. Il affirme qu’en plus des conditions inhumaines de détention, son épouse qui quittait Ziguinchor pour des visites à Dakar après un accouchement à la césarienne, serait empêchée d’avoir accès à lui et ce, malgré le permis de visite dont elle détenait. Il affirme de surcroit avoir subi des tortures morales et psychologiques de la part du directeur de la structure carcérale.

Poursuivant sa narration au micro de Kewoulo, Bodian révèle que son salaire à la poste a été bloqué rendant très difficile la vie à son épouse et ses enfants qui n’avaient pour seul soutien, sa personne désormais retenue en prison.

L’ancien collaborateur de Abdoulaye Baldé jadis maire de Ziguinchor, n’a pas oublié malgré les mauvais souvenirs qui hantent et continuent de déranger son sommeil, à remercier ses soutiens durant les moments difficiles. Mention spéciale a été dédiée à Babacar Touré, PDG de Kewoulo qui a porté le combat qui a valu son élargissement de prison après une condamnation sanctionnée par un acquittement. Ampoï soutient que mis a part la volonté de Dieu, Babacar Touré et son média restent et demeurent les sentinelles qui ont fait jaillir la lumière sur cette affaire qui a fini par causer beaucoup de mal et des préjudices jusque-là irréparés.

Plus de détails dans la vidéo ci dessous