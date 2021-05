Emploi : Les espaces services misent à la disposition du public

Les espaces dédiées au grand public pour rendre opérationnel l’enrôlement des jeunes dans les 45 départements du Sénégal, conformément aux instructions du président de la république, sont opérationnels.

Le ministre de l’Economie numérique et ses collègues de l’Emploi et de la Jeunesse ont visité les Espaces Services de Colobane et de Guédiawaye désormais disponibles pour le grand public. « Le président de la république, dans un souci d’équité mais également d’inclusion territoriale, avait demandé à ce que le processus de recrutement, d’accompagnement des jeunes soit décentralisé au niveau des 45 départements. Je pense nous avons la chance aujourd’hui d’avoir des espaces dédiés à ce pôle emploi qui était destiné, comme on le sait, au grand public pour la décentralisation des services administratifs. Compte tenu du programme d’urgence, nous allons mettre tous ces espaces à la disposition de la jeunesse pour abriter les pôles emploi sur l’ensemble du territoire », déclare le ministre de l’Economie numérique Yankoba Diattara.

Ces espaces services sont des outils modernes qui regroupent plusieurs compétences à savoir l’encadrement, l’organisation, la formation, le financement, le coaching vont être mis à contribution pour les pôles emploi modernes.

« Les espaces Sénégal services n’ont rien à envier à un service de l’administration moderne et qui sera mis à contribution pour ces pôles emploi entrepreneurial qui vont être encore une autre création du président de la république, dont l’objectif est d’avoir un guichet unique pour que tous les services, tous les dispositifs mis en place par le président de la république envers les jeunes soient dans le même espace », souligne le ministre de l’Emploi, Dame Diop présent à la visite de ces espaces services.

Son collègue de la jeunesse a bien accueilli cette matérialisation des directives du chef de l’État sur l’employabilité des jeunes allant du regroupement des différents services qui concourent à aider les jeunes dans ces espaces services. « Le président de la république nous a donné comme instruction de veiller à rendre opérationnel du programme pôle emploi qui consiste à regrouper en un guichet unique toutes les structures dédiées à l’emploi et à l’employabilité des jeunes et la jeunesse étant une cible transversale, le ministère de l’Economie numérique a décidé de mettre à notre disposition ces centres de services qui pourront servir d’accueil, de lieu d’information pour les jeunes », a déclaré Néné Fatoumata Tall.

Les espaces services Sénégal, opérationnels, sont une traduction en actes des dernières recommandations du président de la république Macky Sall lors du dernier conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes. Il s’agit de veiller à rendre opérationnel le programme pôle emploi en regroupant en un guichet unique tous les services.