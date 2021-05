Emploi et économie : La ministre Zahra Iyane Thiam en Casamance pour diagnostiquer et soigner le mal des habitants du sud.

Madame Zahra Iyane Thiam Diop Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, a présidé ce jeudi 20 avril dans l’île de Niomoune la Cérémonie de remise de subventions aux groupements femmes des îles des communes de Kafoutine et de Djimbering.

Une enveloppe de 35 millions de francs cfa a été dégagée dont 25 millions destinés pour relancer les activités économiques des groupements de femmes et 5 millions Fcfa en équipements constitués de batteuses et décortiqueuses. Enfin, un montant de 5 millions de FCFA a été dégagé pour la clôture des périmètres maraîchers.

En outre le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a signé une convention de partenariat avec l’ONG “Justice et Développement” pour assurer l’accompagnement et le suivi sur place.