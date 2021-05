Emploi des Jeunes : L’ANPEJ entame un plan de 11 unités de boulangerie

La cérémonie entre dans la cadre de l’opérationnalisation du Programme Réseau de Boulangerie et Pâtisserie initié par l’Agence Nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes ANPEJ.



Le programme Boulangerie a été financé par le biais de la Coopération Espagnole qui a mis à disposition un lot d’équipements et 11 véhicules pour la livraison des produits des unités de boulangerie. Le programme comprend deux composantes : les boulangeries simples au nombre de six (06) et les boulangeries pâtisseries au nombre de cinq (05).