Émigration irrégulière : 139 rescapés et un nouveau-né sans vie débarqués à Dakar

Nouveau drame de l’émigration sur les côtes sénégalaises. La Marine nationale a intercepté, ce mercredi 4 mars 2026, une pirogue en détresse avec à son bord 139 candidats à l’exil. Selon les premiers éléments, l’embarcation avait quitté la Gambie et dérivait en haute mer depuis 11 jours.

Le bilan humain est lourd : outre les rescapés, les unités de secours ont découvert le corps sans vie d’un nouveau-né. Les migrants ont été acheminés à la Base navale Amiral Faye Gassama pour une prise en charge d’urgence, avant d’être remis aux services compétents pour les procédures d’usage.