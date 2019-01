Émigration clandestine : plus de 3670 Sénégalais rapatriés de Libye et du Niger

Le bilan est lourd, plus de 3670 sénégalais ont été rapatriés entre mai 2017 et fin décembre 2018, du Niger et de la Libye, révélé par Richard Danziger, directeur régional de l’Organisation internationale pour la migration (Oim). Suite à des souffrances, abus et parfois détentions dans des prisons, la plupart d’entre eux aurait sollicité un soutien pour revenir de la Libye et du Niger, a t’il déclaré.

Selon Walf Quotidien, Richard Danziger s’exprimait en marge de la cérémonie de lancement de deux projets de renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal. Un projet destiné, selon le ministre des Affaires étrangères, à la réintégration des migrants. Me Sidiki Kaba estime que le Sénégal compte 2 à 3 millions d’émigrés qui parviennent à transférer 1000 milliards Fcfa par an dans leurs terroirs d’origine.