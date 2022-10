Elon Musk vend désormais un parfum qui sent les “cheveux brûlés”

Elon Musk avait déjà par le passé lancé des produits loufoques à des moments un peu compliqués. Parmi ces derniers y a eu par exemple la Teslaquila (une Tequila Tesla) et… un lance-flammes griffé The Boring Company. Mais mardi 11 octobre, l’entrepreneur a surprise ses followers en teasant l’arrivée d’un parfum baptisé “Burnt Hair” (cheveux brûlés, tout un programme…) dans le catalogue de The Boring Company – qui est, on vous le rappelle, fondamentalement une entreprise d’excavation et de construction de tunnels…

Elon Musk a par la suite changé sa bio pour mieux se décrire comme “vendeur de parfum”. Alors bien sûr on croira sur parole le patron de Tesla, SpaceX et Boring Company lorsque ce dernier annonce que cette fragrance de cheveux brûlés est la meilleure au monde. Le responsable explique d’ailleurs : “avec un nom comme le mien, se lancer dans les parfums était inévitable. Je ne sais même pas pourquoi j’y ai résisté si longtemps”.

Pourquoi Elon Musk “se lance dans les parfums” après le rachat de Twitter ?

Et au cas où vous penseriez que Elon Musk était juste en train de faire une blague, le parfum a bien droit à son mini-site, un lien depuis la page d’accueil The Boring Company – et il est possible de le commander. Plusieurs blagues parsèment la page. On peut notamment lire : “c’est comme se pencher sur une bougie lors d’un dîner, mais sans tout le travail difficile” ou encore “distinguez-vous de la masse! Faites-vous remarquer lorsque vous traversez l’aéroport”.

Mais sans doute la blague qui nous a fait le plus rire, c’est le prix de ce parfum : pas moins de 100 dollars, qui se traduisent en 104,95 €. Oui, ça fait un peu cher les quelques millilitres “d’essence de désir répugnant” comme est décrit le parfum avec ironie sur le site. Petite consolation, il est possible de l’acheter aussi avec des crypto, notamment des Dogecoin. Selon l’entrepreneur, quelques 5 000 bouteilles auraient déjà trouvé preneur.

Plusieurs internautes ont d’ailleurs posté l’email de confirmation après avoir acheté le parfum. On vous le disait, dans l’histoire des entreprises de Elon Musk, le lancement de tels produits coïncide généralement avec des difficultés. Cela pourrait être une manière pour l’entrepreneur de générer sans doute un peu de cash flow bien que cela ne semble pas l’objectif numéro 1 de la stratégie. In fine, ces lancements de produits loufoques font beaucoup parler de Elon Musk et de ses entreprises.

Ce qui stimule sans doute beaucoup plus le chiffre d’affaires de ses entreprises que les bénéfices tirés de la vente des produits eux-mêmes.Tout en renforçant l’image de marque de Elon Musk. Or, il ne faut pas chercher les difficultés très loin. Après avoir tenté de se délier de l’accord, Elon Musk a finalement décidé de racheter Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars. Les premières livraisons du parfum auront lieu dans le courant du 1er trimestre 2023.