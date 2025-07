Élevage : Demba Hamady Sada, le célèbre berger, plaide pour un secteur plus structuré et porteur d’avenir

Demba Hamady Sada, figure emblématique de l’élevage au Sénégal, continue de porter haut la voix des bergers et éleveurs du pays. Pour lui, l’élevage reste une voie sûre de réussite et de dignité, à condition que des investissements conséquents y soient consacrés.

« Il faut investir dans l’élevage, former les jeunes, créer des infrastructures, valoriser nos métiers. L’Afrique ne se développera que par ses terres, ses cultures et ses bêtes », plaide-t-il, convaincu que le secteur peut contribuer durablement au développement économique et social du continent.

À travers son parcours et son engagement, Demba Hamady Sada prouve qu’avec de la volonté et un encadrement adéquat, l’élevage peut offrir des opportunités d’emploi et d’émancipation pour les jeunes générations.

Il invite ainsi les autorités, les collectivités et les acteurs privés à accorder une place de choix à ce secteur stratégique, garant de la souveraineté alimentaire et de la préservation des savoir-faire ancestraux.

Un événement exceptionnel s’est déroulé le 22 juillet 2025 dans la région de Matam, plus précisément dans le village de Mbanane, à moins de cinq kilomètres de Ourossogui.

Demba Hamady Sada, un jeune homme d’une vingtaine d’années, était devenu en quelques années une figure emblématique du Pulaagu.

Cinq ans plus tôt, à peine marié, Demba avait quitté son village natal, son foyer et sa mère, animé d’un seul rêve : offrir un avenir meilleur à sa famille.

Aujourd’hui, Demba Hamady Sada n’est pas seulement un berger qui rentre chez lui : il est devenu une source d’inspiration, un symbole de courage, un ambassadeur de la dignité du Pulaagu. Son histoire rappelle à chacun qu’aucune adversité ne saurait briser celui qui croit en la noblesse du travail.