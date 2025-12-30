Électricité: une baisse du prix du Woyofal appliquée dès le 1er janvier

À partir du 1er janvier 2026, les consommateurs d’électricité au Sénégal verront leurs factures évoluer avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle grille tarifaire de la Senelec, approuvée par la Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE). Cette réforme concerne notamment les usagers du système de prépaiement Woyofal, utilisé par une grande majorité de ménages.

Jusqu’à présent, les clients domestiques en petite puissance (DPP) payaient leur électricité selon un système de tranches mensuelles. Les premiers kilowattheures, de 0 à 150 kWh, étaient facturés autour de 91 FCFA le kWh. La tranche intermédiaire, comprise entre 151 et 250 kWh, était vendue à environ 136 FCFA le kWh, tandis qu’au-delà de ce seuil, le prix augmentait sensiblement avec l’application de la TVA de 18 % et des taxes communales.

Avec la nouvelle grille tarifaire applicable dès janvier 2026, le prix du kilowattheure est désormais clairement établi par tranche. Pour les ménages relevant de l’usage domestique petite puissance, la première tranche est fixée à 82 FCFA le kWh, soit une baisse par rapport au tarif actuellement pratiqué. La deuxième tranche reste stable à 136,49 FCFA le kWh. En revanche, la troisième tranche connaît une hausse notable, avec un tarif désormais arrêté à 159,36 FCFA le kWh.

Concrètement, cette réforme pourrait profiter aux petits consommateurs, dont la consommation reste limitée aux premiers seuils. En revanche, les foyers dont les besoins en électricité sont plus importants devraient constater une augmentation du coût de leurs recharges Woyofal, en particulier au-delà de 250 kWh par mois.

La CRSE précise par ailleurs que les seuils de consommation restent inchangés et que, pour les besoins de la facturation au prépaiement, l’électricité consommée sur la troisième tranche est valorisée au tarif de la deuxième tranche, une disposition technique visant à faciliter le calcul des achats d’électricité.

Au-delà des ménages, la nouvelle grille introduit également des ajustements pour les usages professionnels, la grande puissance ainsi que les clients en moyenne et haute tension, avec des tarifs différenciés selon les heures de pointe et les heures creuses.

Chargée de l’application de ces nouveaux prix, la Senelec devra assurer une large communication autour de cette réforme tarifaire, qui s’inscrit dans un contexte de recherche d’équilibre financier du secteur de l’électricité, tout en tentant de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs les plus modestes.