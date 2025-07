Bien qu’aucune date officielle n’ait encore été annoncée, l’élection du futur maire de Dakar en remplacement à Barthelemy Dias serait imminente. Le journal Les Echos révèle que les manœuvres s’intensifient et que le parti Pastef/Les Patriotes, dirigé par Ousmane Sonko, se prépare activement à cette échéance.

D’après la même source, le choix de Pastef s’est porté sur Abass Fall, actuel ministre du Travail. Ce dernier mène une campagne de proximité soutenue auprès des conseillers municipaux, qu’il contacte personnellement pour leur exposer sa vision pour la ville, selon le quotidien d’information.

De son côté, la maire intérimaire, Ngoné Mbengue, qui depuis la révocation de Barthélemy Dias, en décembre dernier, poursuit les missions de son désormais ex-camarade de parti (Taxawu Sénégal), mène un important travail de terrain pour conserver la mairie. Proche de Khalifa Sall, elle aurait confié la direction de sa campagne à un maire influent, souligne le journal.

Joint au téléphone par le journal, le président de la commission des finances de la ville de Dakar, Alioune Tall, et non moins maire de Mermoz et proche de Barthelemy Dias, a déclaré : « la position du parti de Barthélemy Dias face à la situation qui prévaut actuellement à la ville de Dakar est sans appel : attendre d’abord la décision de la Cour suprême, avant d’envisager quoi que ce soit. Nous n’avons pas encore abordé une quelconque question relative à la succession du maire Barthélemy Dias. Quand on nous présentera du concret, nous aviserons et prendrons une décision. En attendant, on n’a donné aucun crédit à ce qui se dit dans les couloirs. Nous tenons régulièrement nos réunions avec des points du jour bien définis, donc, tant que le préfet ne nous a pas choisi une date pour tenir l’élection, il n’y a rien de concret qui mérite notre attention », a affirmé le maire de Sacré-Cœur.

Il a également indiqué que le moment venu, l’opposition se réunira pour voir comment aller à cette élection du maire de Dakar.

Réagissant à la situation, Bassirou Samb, président des jeunesses de Taxawu Sénégal, a estimé que le Pastel a aucune chance pour gagner la mairie de la ville. Pour lui, « les agitations et autres manœuvres ne serviront à rien, tant que la Cour suprême n’a pas vidé le recours déposé par Barthélemy Dias. Il n’est pas non plus question de mettre la ville sous délégation spéciale, puisque cette dernière fonctionne correctement. Le Pastef n’a aucune chance de gagner, si jamais on devait choisir un nouveau maire », a souligné Bassirou Samb.

Pour ce qui est de la posture de Taxawu Sénégal, Bassirou Samb a déclaré : « nous restons mobilisés autour de Ngoné Mbengue pour l’accompagner à poursuivre le travail en attendant que la Cour suprême puisse vider le recours de Barthélemy Dias. L’heure n’est pas à la compétition », déclare M. Samb qui assure que, « Taxawu Sénégal, en tant que plateforme bien organisée, apprécie la situation dans ses instances adaptées et en discute avec ses alliés avec qui ils travaillent dans le conseil municipal et le moment venu, ils discuteront pour trouver la meilleure formule. Ce qui est sûr, c’est que Pastef ne pourra pas avoir le fauteuil de maire, parce qu’il est minoritaire. Si un choix devra se faire demain, je puis vous assurer que le maire ne sortira pas des rangs de Pastef », a-t-il soutenu.

Pour l’heure, conclut Les Échos, le préfet de Dakar, seule habilité à convoquer le Conseil municipal pour l’élection du nouveau maire, garde le silence.

