Élection contestée en Guinée-Bissau : l’avocat de Fernando Dias sort les preuves

La crise post-électorale en Guinée-Bissau connaît un nouveau rebondissement. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 19 décembre à Dakar, l’avocat de Fernando Dias da Costa, Me Saïd Larifou, a affirmé détenir des documents officiels prouvant, selon lui, la victoire de son client dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Face aux journalistes, le conseil du candidat a déclaré présenter « des documents certifiés et authentifiés par les commissions électorales régionales qui montrent incontestablement que Fernando Dias da Costa a été élu président au premier tour ». Il a insisté sur la nature officielle et vérifiable des pièces brandies : « Nous avons des rapports officiels certifiés, authentifiés et traçables qui prouvent incontestablement que Fernando Dias a été élu président de la République de Guinée-Bissau ».

Selon Me Saïd Larifou, les documents compilés par les commissions électorales régionales établissent clairement l’issue du scrutin. « Voici les rapports officiels préparés par les commissions électorales régionales, compilés et certifiés, qui confirment la victoire de Fernando Dias avec 50,001 % au premier tour », a-t-il soutenu, affirmant que les résultats sont désormais disponibles et consultables.

Pour l’avocat, l’absence de proclamation officielle ne saurait remettre en cause ce qu’il considère comme un verdict des urnes déjà établi.

« Assumer les responsabilités politiques »

Dans un ton ferme, Me Larifou a annoncé que le candidat et ses soutiens politiques entendent passer à l’étape suivante. « Dans les prochains jours, Fernando Dias et ses alliés politiques assumeront leurs responsabilités politiques, quel que soit le type d’actions prévues », a-t-il prévenu, sans donner davantage de détails sur la nature de ces actions.

Il a ajouté : « Fernando Dias est conscient de ses responsabilités, tout comme ses partenaires politiques. Je crois donc que, dans les jours à venir, ils vont assumer leurs responsabilités politiques et faire respecter le choix du peuple guinéen ».

La Commission électorale nationale mise en cause

L’avocat du candidat a par ailleurs sévèrement critiqué la Commission électorale nationale, qu’il accuse d’être sous pression. « Nous savons aussi que la Commission nationale est l’otage des militaires, qui l’empêchent d’exprimer son opinion », a-t-il déclaré, estimant que cette situation explique l’absence d’annonce officielle des résultats.

Selon lui, « les commissions régionales ont produit des résultats qui sont à la disposition de la Commission nationale et de la communauté internationale. Toutefois, ces résultats sont désormais disponibles pour le peuple souverain de Guinée-Bissau et l’opinion publique internationale ».

Dans la foulée, Me Saïd Larifou a annoncé une démarche diplomatique. Des correspondances seront adressées à plusieurs organisations internationales afin d’obtenir une reconnaissance formelle de la victoire revendiquée de son client. « Que ce soit l’Union africaine, la CEDEAO ou les Nations unies, ils ont tous des règlements en place qui condamnent toute forme de prise de pouvoir par la force », a-t-il rappelé.

L’avocat a terminé en soulignant que, « par conséquent, une fois élu président, Fernando Dias da Costa doit être reconnu comme le président élu par le peuple de Guinée-Bissau ».