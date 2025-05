Effondrement d’un immeuble à Ngor : Les premiers éléments de l’enquête dévoilées, trois personnes déférées

P. M. Fall, entrepreneur, ainsi que M. Dieng et C. Niang, ont été déférés au parquet pour mise en danger de la vie d’autrui, homicides involontaires et blessures involontaires. Ils sont poursuivis dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement d’un immeuble R+5 à Ngor, qui a coûté la vie à deux personnes, Mamadou Ba et Malick Mouhamed Senouci, selon les informations reprises chez le journal Libération dans son édition de ce mardi 13 mai.